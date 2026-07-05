Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de julio.-El Poder Judicial de Tamaulipas emprendió un programa de rehabilitación de instalaciones con el que logró recuperar espacios que permanecían en el abandono o saturados por archivos, mobiliario y residuos, con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo del personal y fortalecer la atención que se brinda a la ciudadanía.

Como resultado de estas acciones, la institución retiró más de 16 toneladas de residuos y basura, realizó 31 jornadas de limpieza y rehabilitó 25 áreas que presentaban rezagos físicos y operativos, transformando espacios utilizados diariamente por trabajadores y usuarios del sistema judicial.

El Poder Judicial destacó el alcance de los trabajos realizados y aseguró que las acciones representan una mejora tanto en la infraestructura como en el funcionamiento de las oficinas. “Con las jornadas Espacios Dignos Para Servir Mejor, recuperamos instalaciones que durante años acumularon rezagos físicos y simbólicos. Más de 16 toneladas de residuos y basura retirados, 31 intervenciones de limpieza y 25 áreas rehabilitadas no son solo números: son entornos más humanos para quienes trabajan aquí y para quienes buscan justicia.”

Además de las labores de limpieza y rehabilitación, se efectuó la reorganización y reubicación de áreas administrativas completas, con el objetivo de optimizar los procesos internos y hacer más eficiente el desempeño de las distintas dependencias judiciales.

Los trabajos también incluyeron la depuración de archivos inactivos y el retiro de mobiliario que ya no tenía utilidad, lo que permitió liberar espacios ocupados durante años y mejorar las condiciones de operación dentro de las instalaciones.

La estrategia contempló la adecuación de diversas áreas destinadas a la atención del público, buscando ofrecer espacios más funcionales, ordenados y adecuados para quienes acuden a realizar trámites o dar seguimiento a procedimientos judiciales.

La rehabilitación de los espacios forma parte de una estrategia institucional orientada a elevar la eficiencia de los servicios judiciales en Tamaulipas, mediante instalaciones más dignas, organizadas y funcionales para el personal y la población que demanda acceso a la justicia.