Iniciarán revisión de los comedores escolares

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- En coordinación con la Secretaría de Educación, y para garantizar el bienestar y la seguridad de la comunidad escolar, la Coordinación Estatal de Protección Civil iniciará una revisión de los comedores escolares, anunció su titular Luis Gerardo González de la Fuente.

“Ya tenemos el acercamiento con el secretario, con su equipo, ya tenemos la lista de todos los comedores escolares, y en coordinación con las direcciones municipales de Protección Civil, nos vamos a dar a la tarea de hacer estas inspecciones para identificar los riesgos que pueda haber en las escuelas”, refirió.

González de la Fuente señaló que si bien en algunos casos ya las coordinaciones municipales de Protección Civil efectuaron algunas revisiones, por parte de la Coordinación estatal se estarán llevando a cabo la verificación de instalaciones de gas en las cocinas y/o comedores de planteles escolares.

“Hay muchas escuelas que están ya inspeccionadas, vamos a darle el apoyo a los municipios, vamos a empezar a lo mejor con los municipios chicos, que son los que a lo mejor no puedan tener ya una inspección pero la mayoría de los planteles educativos ya tienen sus inspecciones previas”, precisó.

Sobre los puntos que se habrán de revisar en cooperativas, cocinas y comedores para evitar accidentes y descartar riesgos a los estudiantes , González de la Fuente dijo; “que esté en condiciones, que no existan riesgos hacia los jóvenes o en las áreas donde realizan los alimentos”.

Cabe señalar que hace dos semanas en la Escuela Primaria Victoria se vivieron momentos de pánico al registrarse un flamazo en un tanque de gas del área de cocina de dicho plantel escolar, siendo atendidos varios alumnos de crisis nerviosa y resultaron con quemaduras dos mujeres adultas que trabajan en la elaboración de los alimentos.