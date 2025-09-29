Resuelve Comisión de Arbitraje Médico 12 quejas; 10 a favor de los pacientes

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Comisión de Arbitraje Médico en Tamaulipas, Tofic Salum Fares, informó que recientemente se han resuelto 12 quejas, de las cuales 10 fueron a favor de los pacientes y 2 a favor de los médicos, al no encontrarse elementos suficientes para determinar alguna responsabilidad.

“Algunas son a favor del paciente, otras no tienen razón el paciente”, explicó.

Y agregó; “De las 12 quejas, 10 fueron a favor del paciente y en 2 no había datos suficientes como para pensar en algo que estuviera mal”.

Salum Fares señaló que muchas de las inconformidades se relacionan con la calidad de la atención, la comunicación médico-paciente y, en algunos casos, con solicitudes de reembolso económico.

“Cuando está mal, el paciente dice: ‘yo tengo esta pretensión’, y la pretensión puede ser que a partir de hoy se lleve un curso para que haya más calidad o calidez en la atención de los pacientes, que el doctor tenga más comunicación conmigo, sobre todo en el medio privado, donde también se pierde la comunicación”, expuso.

Agregó que, en los casos donde existe un reclamo económico, la comisión actúa como mediadora. “Por ejemplo, algún paciente dental gastó 2 mil 200 pesos en una reparación que no le fue nada bien, y le exige al médico la reparación del daño; se hace en la conciliación y se regresa ese dinero o se continúa la atención, depende de cómo lleguemos a esa conciliación”, explicó.

El titular de la Comisión destacó que, el organismo avanza conforme al programa anual de actividades, incluso superando las metas de atención. “Vamos bien, de acuerdo a nuestro programa anual de actividades, estamos cubriendo por encima las atenciones”, subrayó.

Finalmente, consideró que estos resultados son un reflejo de que la ciudadanía está confiando nuevamente en la institución. “El hecho de que 10 de 12 quejas hayan sido resueltas a favor del paciente habla de que estamos recuperando la confianza de la gente en la comisión”, concluyó.