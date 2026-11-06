Pide Diputada Yuriria Iturbe no sancionar a personas sin hogar

La presidenta de la Comisión de Educación presentó una iniciativa para eliminar las sanciones administrativas a personas que duermen en la vía pública por no tener un hogar.

La Diputada Yuriria Iturbe Vázquez presentó ante el Congreso de Tamaulipas un punto de acuerdo para solicitar a los 43 ayuntamientos que revisen sus reglamaentos y eliminar las disposiciones que sancionan administrativamente a las personas por dormir en la vía pública.

La legisladora de Morena explicó que la propuesta privilegia el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas y la atención de las causas que originan la situación de calle, una condición que quienes la viven no eligieron.

“¿En qué momento dormir se convirtió en una falta administrativa? ¿Cómo podemos justificar que una persona sea sancionada por buscar un lugar donde descansar cuando no tiene un techo que la proteja?”, cuestionó la presidenta de la Comisión de Educación.

Iturbe Vázquez planteó que las disposiciones sancionadoras se sustituyan por medidas de asistencia social y humanitaria, enfocadas en las causas de fondo como el acceso a la salud y a una vivienda adecuada, derechos que reconoce el artículo 4o. constitucional.

La propuesta retoma el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó disposiciones municipales de Morelos que multaban a las personas por dormir en la vía pública, al considerar que el descanso es una necesidad humana básica y que ninguna autoridad puede castigar a alguien por carecer de un techo.

Subrayó que la falta de vivienda no debe convertirse en motivo de discriminación, y mucho menos en una razón para sancionar a quienes más necesitan el acompañamiento de las instituciones.

“La dignidad humana no depende de cuánto tenemos, de dónde vivimos o de las circunstancias económicas que atravesamos. Los derechos humanos no se pierden por carecer de una vivienda y la justicia no puede convertirse en un instrumento para castigar la vulnerabilidad”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores a construir instituciones cuya respuesta ante esta realidad sea siempre respetuosa, sensible y humana.