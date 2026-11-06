Listos los paraderos de la Ruta Conecta en Ciudad Victoria

Estas estructuras se replicarán en los 23 paraderos de la Ruta CONECTA y buscan mejorar las condiciones de espera de los usuarios.

Por Eduardo Bazaldua

Esperar el transporte público bajo el sol o la lluvia comenzará a ser más cómodo para los usuarios de la Ruta Conecta, con la instalación de nuevos paraderos en distintos puntos de la capital tamaulipeca.

Las estructuras cuentan con techumbre, asientos y señalización, elementos diseñados para ofrecer mayor protección a los pasajeros y facilitar la identificación de los lugares donde pueden abordar las unidades.

Esta estructura forma parte de las mejoras previstas para los 23 puntos de parada del recorrido actual, finalizando los trabajos antes de que culmine este año.

Entre los puntos incluidos en el recorrido se encuentran el Hospital Infantil, Paseo Méndez, Plaza Mutualista, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Central de Autobuses, lo que permite conectar zonas de servicios médicos, educativos y comerciales.

Actualmente, la Ruta Conecta opera con seis autobuses híbridos y ofrece transporte gratuito. Desde su puesta en marcha en mayo, se ha convertido en una opción de traslado para estudiantes, trabajadores y ciudadanos que necesitan desplazarse por distintos sectores de Victoria.

De acuerdo con cifras difundidas en octubre, el servicio registra más de 20 mil usuarios por semana, operando en un horario que comienza a las 5:30 de la mañana y finaliza a las 8:00 de la noche.