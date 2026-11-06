Pepe Braña: la oposición siempre vota contra los pobres

El diputado federal Pepe Braña cuestionó la postura de los partidos de oposición y destacó la incorporación de programas sociales a la Constitución.

Durante un encuentro cercano con familias del sector noreste de la capital tamaulipeca, el diputado federal Pepe Braña Mojica criticó duramente la postura histórica de la oposición, señalando que tanto el PAN, el PRI como Movimiento Ciudadano (MC) acumulan un periodo de ocho años votando sistemáticamente en contra de los programas sociales y de las iniciativas legislativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores que menos tienen.

Ante los vecinos reunidos en la colonia Casas Blancas, en el marco de la Asamblea Informativa titulada “La patria no se vende, se ama y se defiende”, el legislador federal enfatizó que, a pesar de los constantes bloqueos e intentos por frenar los apoyos, la decisión firme e inquebrantable de Morena ha permitido que los beneficios sigan llegando a todos los rincones del país sin interrupciones.

Braña Mojica destacó un logro crucial de la actual administración legislativa: todos los beneficios e iniciativas sociales impulsados por Morena en el Congreso de la Unión han quedado formalmente integrados dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto significa que los programas ya no dependen de voluntades políticas pasajeras, sino que deben entregarse obligatoriamente por ley a las familias mexicanas que más lo necesitan.

Asimismo, el representante popular recordó que su labor de gestoría y respaldo a la ciudadanía no es nueva, pues desde su etapa previa como diputado local mantuvo una línea directa de trabajo en favor de las comunidades. Actualmente, desde la Cámara de Diputados federal, aseguró que continúa fortaleciendo cada uno de los esquemas que impulsan el bienestar social y el desarrollo económico regional.

Hacia el cierre del encuentro, el legislador invitó a las familias presentes a no bajar la guardia y a continuar defendiendo la soberanía nacional, reiterando que la participación activa del pueblo es el motor fundamental para consolidar la transformación del país.