Impulsan coordinación interinstitucional para facilitar trámites de asociaciones religiosas en Tamaulipas

Noviembre 05 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La certeza jurídica y el acompañamiento institucional a las asociaciones religiosas son aspectos importantes para garantizar su adecuado funcionamiento y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones legales y administrativas.

Ante ello, la Dirección de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social llevó a cabo la Reunión Interinstitucional para la Atención y Seguimiento de Trámites de Asociaciones Religiosas, encabezada por su directora general, Arlet Fuentes Gallegos, junto con Juan Marcos Fierro Correa, director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), mediante una sesión virtual.

En el encuentro participaron titulares y representantes de diversas dependencias federales y estatales, con el objetivo de establecer mecanismos de colaboración que permitan atender y dar seguimiento a los trámites de Registro Constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, así como a las necesidades jurídicas, administrativas y patrimoniales de las agrupaciones religiosas con presencia en Tamaulipas.

Durante su mensaje de bienvenida, Arlet Fuentes Gallegos destacó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de garantizar que las asociaciones religiosas cuenten con orientación y acompañamiento institucional para avanzar en sus procesos de registro y, desde sus respectivos ámbitos de participación, contribuir a la construcción de la paz y la reconstrucción del tejido social en Tamaulipas.

En la mesa de trabajo, la Dirección de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social planteó brindar orientación, revisión preliminar de expedientes, canalización y seguimiento de trámites. A su vez, la Coordinación General del Registro Civil ofreció apoyo en correcciones registrales y documentación del estado civil, mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil brindará asesoría en materia de seguridad y prevención de riesgos en templos y espacios destinados al culto público.

Por su parte, el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas contribuirá con la consulta de antecedentes registrales y orientación para la inscripción de escrituras; el Instituto de Defensoría Pública proporcionará asesoría y, cuando corresponda, representación jurídica gratuita, mientras que el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) apoyará en la identificación de alternativas para la regularización y escrituración de terrenos e inmuebles destinados al culto.

Asimismo, la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del SAT brindará orientación sobre la inscripción y actualización del RFC y las obligaciones fiscales; el Registro Agrario Nacional (RAN) facilitará la consulta de antecedentes ejidales y comunales, y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) ofrecerá orientación sobre alternativas de regularización de terrenos. Con estas aportaciones, las dependencias participantes sumarán capacidades para atender las necesidades jurídicas, administrativas y patrimoniales de las asociaciones religiosas en Tamaulipas.

Como resultado de este ejercicio de coordinación, se establecieron tres acuerdos principales: designar un enlace institucional por dependencia para facilitar la orientación y canalización de solicitudes; mantener una comunicación permanente para dar continuidad y seguimiento a los trámites y necesidades de las asociaciones religiosas; e impulsar la formalización de un Convenio de Colaboración Interinstitucional que establezca las bases y compromisos para consolidar una ruta de atención conjunta.