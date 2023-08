No hay cierre de restaurantes en Victoria: Canirac.

Por José Gregorio Aguilar

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Victoria, Juan Pablo González, afirmó que las expectativas para estos últimos meses del año son buenas.

Destacó el empresario victorense que la industria ha crecido a un buen ritmo desde que empezó este año y sobre todo después de que se eliminaron las restricciones por la pandemia del Covid-19 hubo muy buena recuperación económica para la generalidad de los establecimientos.

“Cierres no hemos tenido al menos no entre nuestros afiliados que son 106 restaurantes al día de hoy no ha habido un solo cierre y eso crea un panorama optimista a futuro y los nuevos afiliados que hemos tenido en la Cámara han sido que ya estaban en operaciones entonces no esa estadística”.

En este orden de ideas Juan Pablo González destacó que la industria restaurantera es un motor que mueve la economía de una ciudad ya que también genera empleos que tanta falta hacen en el municipio, de manera que permanentemente los negocios están solicitando personal.

«Definitivamente sí hay vacantes, como industria somos de las que mas rotación tiene sobre todo en los puestos de lava lozas, de limpieza, de meseros; en cocina es un poquito menos pero sí se mantiene el porcentaje por lo mismo que hay mucha rotación. Esto no quiere decir que haya mas restaurantes y haya mas demanda, quiere decir que permanentemente la industria está solicitando personal».

El dirigente de los restauranteros aseguró que en Victoria son 106 socios adheridos a la CANIRAC y hasta el presente mes no se reportan cierres o quiebre de establecimientos los cuales por cierto dijo, se están preocupando por mejorar el servicio que ofrecen capacitando a sus empleados para que los clientes perciban mayor calidad en la atención que reciben.