Más de 600 participantes en Torneo de Pesca en Playa Tepehuajes

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una asistencia histórica, el Torneo de Pesca celebrado en la playa Tepehuajes superó todas las expectativas al registrar más de 600 personas inscritas, consolidándose como uno de los eventos deportivos y recreativos más importantes de la región.

El vocal ejecutivo de Caza y Pesca de Tamaulipas, Luis Eduardo García Reyes, destacó la gran participación y reconoció el apoyo de las autoridades municipales.

“Rebasamos las 600 personas inscritas en este torneo en Playa Tepehuajes, agradecemos al Gobierno de Soto la Marina por las atenciones y el trabajar mano a mano en este torneo”, expresó.

El evento reunió a familias enteras y a pescadores de distintas partes del Estado, quienes disfrutaron de un ambiente de convivencia, deporte y turismo en una de las playas más representativas del litoral tamaulipeco.

García Reyes subrayó que actividades de este tipo fortalecen la proyección turística y económica de la zona, al mismo tiempo que promueven la pesca deportiva de manera responsable.