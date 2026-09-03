Felino híbrido asegurado irá temporalmente al Zoológico de Tamatán

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas busca que el felino híbrido asegurado recientemente en el sur de la entidad sea trasladado de manera temporal al Zoológico de Tamatán, informó su vocal, Luis Eduardo García Reyes.

El funcionario aclaró que el ejemplar, junto con los demás animales asegurados, permanece bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). Por ello, cualquier decisión sobre su destino dependerá de las autoridades federales.

García Reyes explicó que la Comisión mantiene comunicación con el encargado del despacho de la Profepa, Jorge Rubalcava, y ofreció colaborar con el resguardo temporal de algunos ejemplares, principalmente felinos, debido a que la institución no cuenta con capacidad para recibir a todos los animales asegurados.

“Obviamente no podríamos tener la capacidad para resguardo de todos los animales, pero sí con algunos felinos tendríamos capacidad para resguardarlos temporalmente”, señaló.

Respecto al felino híbrido, indicó que el Zoológico de Tamatán podría considerar recibirlo, junto con otros ejemplares, siempre que las condiciones legales, sanitarias y de manejo lo permitan.

“Sería uno de los ejemplares que buscaría el zoológico; podríamos ver esa opción entre otros ejemplares que pudieran estar exhibiéndose ahí en el Zoológico de Tamatán”, declaró.

El vocal añadió que, de acuerdo con los reportes recibidos, los animales se encuentran en buen estado, aunque reiteró que la evaluación y el resguardo permanecen bajo responsabilidad de la Profepa y la Fiscalía General de la República.

Cabe recordar que fue hace seis días cuando durante cinco cateos realizados en Tampico y Altamira el felino híbrido fue encontrado junto con tigres, jaguares, hienas, leones, monos araña y otras especies en un rancho.