Evalúa alcalde avances en pavimentación

Cd. Victoria, 15 de septiembre 2025. – Para evaluar avances en la rehabilitación del pavimento asfáltico que se realiza en la calle 6 Ceros entre Guerrero y Bravo, el alcalde Eduardo Gattás Báez recorrió la superficie de rodamiento en compañía del secretario de Obras Públicas Eusebio Alfaro Reyna.

En la colonia Obrera, uno de los sectores más antiguos de la capital, el gobierno de Victoria pavimenta con carpeta asfáltica una superficie de 1,512 M2 con un avance considerable que próximamente brindará seguridad y mejor calidad de vida a los automovilistas y transeúntes.

Esta reparación asfáltica que continúa el Gobierno de Victoria generará un beneficio directo para 3,857 habitantes de este sector, dando solución a un añejo problema que enfrentaban diariamente los vecinos con un pavimento colapsado afectando la funcionalidad vial durante años.

El gobierno de preside en Victoria Eduardo Gattás mantiene en proceso cinco obras similares; 16 y 18 Nuevo León Col. Pedro J. Méndez, 13 César López de Lara y Zacatecas Col. Norberto Treviño Zapata, calle Maguey entre Fortunato de Leija y Priv. sin nombre en la col. Cuauhtémoc y Primera Diagonal entre boulevard Fidel Velázquez y calle 5 Frac. Las Palmas.