Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 27 de agosto.– Ante el regreso a clases, la diputada local Ana Laura Huerta Valdovinos destacó que el uso de mochilas transparentes representa una opción para reforzar el control dentro de las escuelas.

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), explicó que esta propuesta busca facilitar la identificación de objetos peligrosos para el entorno escolar.

“Estoy completamente a favor de que se puedan visualizar los contenidos de las mochilas; así, los maestros pueden detectar de inmediato si algún estudiante lleva algo indebido”, señaló.

Desde el Congreso del Estado, añadió Huerta Valdovinos, se han impulsado acciones que abonan a la seguridad en las escuelas, entre ellas la sugerencia del uso de mochilas transparentes.

Sin embargo, subrayó que esta medida no es obligatoria, sino que queda a criterio de cada institución.

“Nosotros no podemos imponer su cumplimiento. Las propuestas están sobre la mesa, y corresponde a cada escuela decidir qué medidas tomar para garantizar un entorno seguro”, expresó.

Enfatizó la necesidad de que cada escuela asuma su propia estrategia de seguridad en el próximo regreso a clases.

“Cada institución debe aplicar las medidas que considere adecuadas para ofrecer un entorno seguro y, por ende, productivo para los estudiantes. Cuando hay seguridad, hay mejores condiciones para el aprendizaje”, concluyó.