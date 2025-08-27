Cambia la directiva de la ‘Aguayo’

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como dice el adagio, “no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza”. El pasado viernes, en las instalaciones de la Liga Pequeña de Beisbol Santa María de Aguayo, se llevó a cabo el relevo de presidente y mesa directiva.

Después de dos años al frente de la organización, Roberto Caballero Filizola cedió la batuta a Alfredo Rodríguez, presidente electo, quien asumirá formalmente la dirección de la Liga en el mes de septiembre.

En un proceso caracterizado por la unidad y el apego a los estatutos que rigen la Liga Pequeña de Beisbol, Rodríguez fue elegido como candidato único y respaldado por la comunidad de Aguayo.

Durante su intervención, el nuevo presidente agradeció la confianza de los padres de familia y se comprometió a seguir trabajando en beneficio de los niños y jóvenes que integran la Liga.

Asimismo, exhortó a la comunidad a continuar apoyando a sus hijos y a la nueva directiva, con el propósito de fortalecer el crecimiento de la organización, promover el deporte y fomentar la sana convivencia entre sus miembros.