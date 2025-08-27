Gimnasio 11 Mina conquista el Estatal de Taekwondo

Los alumnos del Gimnasio 11 Mina lograron una destacada cosecha de medallas en el Torneo Estatal de Taekwondo de Federación 2025, celebrado en el Polideportivo “Américo Villarreal Guerra”.

Romualdo Salazar Ruiz, entrenador del representativo, resaltó el esfuerzo y dedicación de sus pupilos, quienes respondieron con un brillante desempeño en cada una de sus pruebas.

“Gracias a Dios nos fue muy bien, el resultado en cintas negras fue excelente, todos los atletas del 11 Mina estuvieron en podio con primeros, segundos y terceros lugares.

De nuestro gimnasio compitieron 20 alumnos y más del 50 por ciento obtuvo medalla de oro”, señaló el entrenador.

En el Selectivo Estatal de Cintas Negras se proclamaron campeonas Briana Yaritzi Leal Martínez (-36kg infantil), Emma Nahiara Ávalos (-29 cadete), Karla Marialy Díaz Molina (-33 infantil), Frida Cáceres Manzano (-49 cadete) y Emma Victoria Zapata (-27 infantil)

Con medalla de plata se ubicaron Rebeca González Esparza (-42 infantil) y Ernesto González Guerrero (-49 cadete), mientras que Carlo Aguirre Torres (-41 cadete), Renata Reyes Rodríguez (-41 cadete) e Ian Luke Soto Ruiz (-37 cadete) subieron al podio con preseas de bronce.

En Cintas de Colores, Daniel Ávalos Olvera y Eduardo Ángel Valencia conquistaron medallas de oro. También destacaron con plata Carlos Roberto Verdines, Natalia Lara Zúñiga, Roberta Lara Zúñiga, José Pablo y Luis Eduardo Villanueva Salazar, mientras que Mateo Cruz Valencia aseguró el bronce.

“En todas las cintas nos fue muy bien, con los niños que apenas empiezan a tener participación; fue un torneo interesante porque vinieron competidores de todos los municipios”, destacó Romualdo Salazar, satisfecho por el desempeño de su equipo.

Además, el Gimnasio 11 Mina celebró otro logro con Rodrigo Alexander Coello Martínez, quien brilló en el Torneo G3 en Chihuahua, donde se adjudicó la medalla de bronce, consolidándose como uno de los grandes talentos de esta institución.

De esta manera, el Gimnasio 11 Mina continúa escribiendo páginas de éxito en el taekwondo estatal y nacional, confirmando su lugar como semillero de campeones.