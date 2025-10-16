Frenarán abusos de grúas en Tamaulipas

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Para poner un alto a los abusos cometidos por grúas que operan para las áreas de Tránsito en municipios de Tamaulipas, la diputada local Magaly Deandar Robinson presentó una iniciativa de reforma que busca impedir que los vehículos sean llevados al corralón cuando el propietario o conductor esté presente.

En tribuna la congresista reynosense explicó que cuando una persona se encuentra en el lugar para mover su vehículo tras cometer una infracción, el propósito del Servicio Público de Tránsito —que es garantizar la movilidad y el orden vial— ya se cumple, por lo que no hay razón para agravar su situación con arrastres innecesarios ni con cobros excesivos.

“Lo que en principio debería ser una medida preventiva, se ha convertido en un dolor de cabeza para muchas familias que deben destinar parte de su ingreso a pagar grúa o pensión cuando pudieron haber resuelto el problema en el sitio”, señaló la legisladora.

La propuesta plantea que, si el propietario o conductor llega antes de que la grúa inicie el traslado, las autoridades deberán abstenerse de llevarse el vehículo o, en caso de que ya se encuentre sobre la plataforma, bajarlo sin aplicar cobros por maniobras ni arrastre.

En estos casos, bastará con aplicar la infracción correspondiente, ya que no toda falta vial debe derivar en la retención física del automóvil, subrayó Deandar Robinson.

Asimismo, la diputada resaltó que el principio de racionalidad administrativa obliga a las autoridades a privilegiar siempre la medida menos gravosa para el ciudadano, especialmente cuando el fin legítimo —mantener el orden y la circulación— puede alcanzarse sin causar perjuicios económicos.

“Con esta reforma queremos dar el mensaje de que la ley se aplica con firmeza, pero también con empatía. Que nadie pierda su sustento por un exceso. El orden y la movilidad vial deben garantizarse, pero siempre con respeto a la gente”, puntualizó la legisladora tamaulipeca.