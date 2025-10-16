Colapso silencioso en hospitales del IMSS: Tamaulipas se queda sin especialistas y la atención se tambalea

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas enfrenta una crisis médica que amenaza con desbordar al sistema hospitalario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La falta de especialistas, reconocida por el propio Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, ha comenzado a impactar gravemente la atención en hospitales y clínicas del estado.

El secretario general de la Sección X del sindicato, Jorge González Ortiz, admitió que la situación se ha vuelto insostenible, sobre todo en la frontera norte y en el sur de Tamaulipas. “Cada día se vuelve más complicado encontrar médicos especialistas que quieran venir a cubrir las plazas, hay regiones donde el personal está al límite”, declaró.

Entre las áreas más críticas se encuentran Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, El Mante y Ciudad Madero, donde los turnos se extienden más de lo habitual para poder atender urgencias y hospitalizaciones.

“Nos hacen falta internistas, cirujanos, ginecólogos, neumólogos y oncólogos. Estamos operando con una plantilla insuficiente”, lamentó González Ortiz.

El líder sindical explicó que el problema tiene raíces en el proceso nacional de selección de residencias médicas, donde la oferta de plazas es muy inferior a la demanda.

“Son más de 30 mil aspirantes y sólo 12 mil lugares disponibles, así no hay manera de cubrir lo que el sistema necesita”, afirmó.

A la escasez de personal se suma el impacto de las recientes lluvias e inundaciones en el sur del estado, que dañaron infraestructura hospitalaria y agravaron las carencias del sector. “No sólo enfrentamos falta de médicos, también hay unidades deterioradas. Estamos verificando las condiciones laborales y estructurales de nuestros compañeros”, subrayó.

Ante este panorama, el sindicato lanzó un llamado urgente a los profesionales de la salud para integrarse al IMSS. “Las puertas están abiertas para quienes tengan título y cédula. La salud de los tamaulipecos no puede esperar más”, enfatizó González Ortiz.

La advertencia del gremio no dejó espacio para la duda, si no se refuerza pronto la plantilla médica, los hospitales del IMSS en Tamaulipas podrían enfrentar un colapso funcional en los próximos meses.