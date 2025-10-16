Escuela Matías S. Canales celebra el Día Mundial de la Alimentación con color, conciencia y tradición

  • jueves, 16 de octubre de 2025

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Con disfraces de frutas y verduras, stands educativos y un mensaje claro sobre el derecho a una alimentación digna, la Escuela Primaria Matías S. Canales conmemoró este jueves el Día Mundial de la Alimentación, una tradición que el plantel celebra cada 16 de octubre bajo la dirección del profesor Gilberto  Ruiz Hernández.

El evento contó con la presencia del profesor Everardo Rodríguez Barrera como invitado especial, y reunió a estudiantes, docentes y padres de familia en una jornada llena de color, aprendizaje y compromiso social.

“El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación”, recordó un alumno durante la lectura de la reseña oficial.

La fecha fue proclamada por la FAO en 1976 para concientizar sobre el hambre y promover la solidaridad global contra la desnutrición.

Los grupos de diferentes grados presentaron stands temáticos con alimentos del plato del buen comer y la jarra del buen beber, explicando a sus compañeros la importancia de una dieta equilibrada.

El recorrido por los módulos permitió a los asistentes conocer de forma lúdica qué alimentos deben priorizarse y cuáles deben evitarse.

Uno de los momentos más entrañables fue ver a los alumnos disfrazados de frutas, verduras y otros alimentos saludables, convirtiendo el patio escolar en un desfile de colores y mensajes nutricionales.

La celebración no solo reforzó contenidos académicos, sino que sembró conciencia sobre el derecho a la alimentación y la importancia de erradicar el hambre, en sintonía con los objetivos de la FAO y el espíritu solidario de esta fecha.

 

