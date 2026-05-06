«Escuela Primaria en Ciudad Victoria Sufre Nuevo Robo: Director Denuncia Saqueo Durante Puente Escolar»

  • martes, 5 de mayo de 2026

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El director de la Escuela Primaria Matías S. Canales, Gilberto Ruiz Hernández, denunció que amantes de lo ajeno saquearon el plantel aprovechando el pasado puente escolar.

Los delincuentes ingresaron al plantel para sustraer equipo básico, sumando así entre 16 y 17 robos sufridos en un periodo de 14 años.

En esta ocasión, los ladrones rompieron una ventana lateral para ingresar y llevarse dos abanicos y un regulador de computadora.

Según el director, el modus operandi sugiere que los responsables son jóvenes del sector con problemas de adicción, quienes buscan artículos de fácil venta para financiar su consumo.

 

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