Exigen castigos penales por desfalcos millonarios en Comapas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de enero.- Las denuncias penales promovidas por la Auditoría Superior del Estado por más de tres mil millones de pesos en organismos operadores del agua obligan a endurecer las sanciones contra los responsables, consideró la diputada local Elvia Eguía Castillo.

La legisladora señaló que el manejo irregular de recursos en las Comapas no puede seguir resolviéndose únicamente con observaciones administrativas y planteó la necesidad de aplicar sanciones ejemplares.

Como presidenta de la Comisión de Recurso Hidráulico del Congreso local, afirmó que las irregularidades detectadas evidencian un uso indebido de fondos públicos que se ha prolongado durante varias administraciones.

Eguía Castillo reconoció que estos organismos arrastran problemas financieros acumulados, lo que ha generado rezagos administrativos y dificultades para solventar observaciones, aunque aclaró que esto no exime de responsabilidades.

“El desfalco no es reciente, viene de tres años atrás. Se tienen que fijar responsabilidades y que regresen el dinero”, expresó la diputada.

Indicó que parte de las observaciones se relacionan con carencias de personal y presupuesto, pero insistió en que estos factores no justifican la malversación de recursos públicos.

Detalló que tan solo en las Comapas el monto pendiente de solventar ronda los tres mil millones de pesos y advirtió que el Congreso deberá valorar incluso sanciones de carácter penal.