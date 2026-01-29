Reconoce PRI crisis electoral y prepara perfiles rumbo a 2027

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de enero.- Tras obtener uno de sus peores resultados electorales en Tamaulipas, el Partido Revolucionario Institucional comenzó a delinear su estrategia rumbo a la elección de 2027, en un escenario que su propia dirigencia reconoce como adverso y cuesta arriba.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Bruno Díaz Lara, aceptó que el partido enfrenta una etapa de debilidad luego de que en la elección de 2024 apenas alcanzó el 4.83 por ciento de la votación, con 77 mil 219 sufragios en todo el estado.

Ese resultado solo le permitió al tricolor conservar una diputación plurinominal y ganar dos ayuntamientos de los 43 existentes, lo que colocó al partido al borde de perder su registro en Tamaulipas.

A pesar de este panorama, Díaz Lara aseguró que el PRI ya cuenta con perfiles interesados en competir en distritos y municipios en la próxima contienda. “Nosotros ya tenemos en muchos de los distritos varios perfiles, están dispuestos a enfrentar este proceso electoral que se viene en el 2027”, declaró.

El dirigente explicó que los nombres de los posibles candidatos no se darán a conocer de manera anticipada y que el partido será cuidadoso con los tiempos políticos. “Ya en su momento, conforme los tiempos los determinen, pondremos cara a quienes vayan a ser nuestros candidatos”, afirmó.

En ese sentido, rechazó que exista una carrera adelantada dentro del PRI y sostuvo que la militancia deberá respetar los plazos legales. “Aquellos que piensan que el 2026 es el 2028 se mueven para otras cosas. Nosotros siempre hemos sido respetuosos con los tiempos y con la participación pública. No por nada gobernamos más años que ningún partido”, expresó.

Díaz Lara reconoció que, ante la falta de fuerza electoral propia, el PRI observa el desgaste del partido en el poder como un factor que podría abrir oportunidades en 2027. “Nosotros lo decimos: tiempo al tiempo. Dios está viendo que las ocurrencias de Morena le van a cobrar muchas facturas al partido del poder”, sostuvo.

Sobre una eventual alianza, el dirigente estatal señaló que todavía no existe una definición clara y recordó que en coaliciones anteriores el PRI ha quedado relegado en la asignación de candidaturas, particularmente cuando se alía con el Partido Acción Nacional.

Como parte de la estrategia de supervivencia política, Díaz Lara afirmó que recorre los municipios del estado para intentar recomponer la estructura territorial del partido y evitar una nueva caída en la votación.