Exhorta Jurisdicción Sanitaria Uno a protegerse de rayos ultravioleta

[ssba]

Por José Gregorio Aguilar

El director de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Marggid Rodríguez Avendaño, hizo un exhorto a la población en general, a protegerse adecuadamente de los rayos ultravioleta que son factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel.

El funcionario explicó que la exposición prolongada a los rayos UV puede afectar la salud de las personas y en este caso, de la piel en particular, sobre todo entre las 11:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde, que es el período del día en el que se registran las más altas temperaturas.

“Lo primero es cubrirse lo más posible, evitar andar bajo los rayos del sol rayos ultravioleta que son los que más dañan, secan la piel y además de eso deshidratan”.

Comentó que el índice de la radiación ultravioleta en Victoria va en aumento, y es que aunque el clima paulatinamente se ha vuelto más cálido, los rayos UV cada vez más son más agresivos, sobre todo al medio día.

El doctor Marggid refirió que de acuerdo con Protección Civil Tamaulipas, durante las próximas tres o cuatro semanas, el calor dominará en gran parte del estado, con sensaciones térmicas entre los 43 y 47 grados Celsius.

Por ello, Rodríguez Avendaño, reiteró que el llamado a evitar exponerse a los fuertes rayos del sol es sobre todo para las personas que trabajan a la intemperie, niños menores de 12 años, personas de la tercera edad y que tengan enfermedades crónicas que son los más susceptibles de desarrollar complicaciones secundarias a golpes de calor.

“La Jurisdicción Sanitaria ha ido disminuyendo en casos de golpes de calor, de tal manera que solamente habido casos atendidos pero ya no hospitalizados que eso es algo muy bueno y no ha vuelto a ver defunciones, yo estoy a cargo de 7 municipios de la zona centro del estado y tenemos entre 20 y 25 casos que fueron son atendidos en primer nivel, pero favorablemente no se han tenido que atender en segundo nivel o hospitalizaciones, aquí lo importante es que no se expongan al sol y se mantengan hidratados”, aconsejó.

Recordó que las recomendaciones principales son, “en primer lugar, cubrirse lo más posible, evitar andar debajo de los rayos de sol, rayos ultravioleta, que son los que más dañan y resecan la piel, además de eso deshidratan, algo importante también es mantenerse precisamente hidratados, tomar líquidos suficiente para poder soportar este calor intenso, que aunque ha disminuido no se ha quitado por completo y se espera que todavía van hacer 3 o 4 semanas más de calor, ya no tan intensos pero si fuerte”, concluyó.