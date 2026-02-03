Estamos unidos en pro de Claudia Sheinbaum: Yuriria Iturbe

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La militancia de Morena en Ciudad Victoria se mantiene activa, unida y comprometida con los principios del movimiento, particularmente en la defensa de la soberanía nacional y el respaldo al proyecto de nación que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó la diputada local y militante morenista Yuriria Iturbe Vázquez.

La legisladora celebró la realización de encuentros políticos en los que participan militantes, representantes populares y dirigentes partidistas, al considerar que fortalecen la cohesión interna del movimiento.

“Celebro que se hagan estos eventos en coordinación con el partido, con representantes populares y con la militancia, porque la militancia es la base del movimiento de Morena”, expresó.

Iturbe Vázquez subrayó que estos espacios permiten coincidir en un mismo objetivo colectivo, enfocado en la defensa de la soberanía nacional y en el respaldo institucional a la presidenta de la República.

“Que nos unamos en un mismo sentir y en un mismo pensar referente a la defensa de nuestra soberanía nacional y de la postura de nuestra gran presidenta, para que sepa que no está sola”, sostuvo.

Añadió que desde cada trinchera y espacio de participación se debe respaldar la política del actual gobierno federal.

“Cada uno desde nuestros espacios debemos estar respaldando su política”, afirmó.

La diputada destacó que la militancia morenista en la capital del estado se caracteriza por su participación constante y por mantenerse fiel a los principios del movimiento.

“La militancia aquí en Ciudad Victoria está muy activa, muy participativa y siempre creyendo en principios y valores que están por encima de intereses individuales”, dijo.

En ese sentido, enfatizó que el interés del partido es colectivo y comunitario.

“Nuestro interés es colectivo, es comunitario y es para todas y todos aquellos que han creído”, puntualizó.

La diputada aseguró que Morena mantiene una unidad sólida, respaldada por la participación constante de su militancia.

“Al recibir esa convocatoria general estamos demostrando unidad. En concreto, hay unidad en Morena”, subrayó.

Respecto a una eventual separación con el Partido Verde Ecologista de México, Iturbe Vázquez descartó que ello represente un riesgo para el movimiento.

“No nos va a afectar y no creo que ahorita haya una separación”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que la fortaleza de Morena radica en el respaldo ciudadano y en los resultados de gobierno.

“Morena está en la mente y en el corazón de su militancia y de los ciudadanos. El trabajo de la presidenta y el trabajo del gobernador son la mejor promoción que tiene Morena”, concluyó.