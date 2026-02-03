Anuncian descenso de temperaturas en Tamaulipas por llegada del frente frío número 33

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Para mañana miércoles y el próximo jueves se prevé un nuevo descenso de la temperatura en la entidad a consecuencia de la llegada del frente frío número 33, informó el titular de Protección Civil Tamaulipas Luis Gerardo González de la Fuente.

“Para miércoles y jueves es cuando se pueda estar presentando temperaturas más bajas en lo que viene siendo la zona norte, centro”, señaló.

En entrevista a su llegada a Palacio de Gobierno, el titular de PC Tamaulipas mencionó que el descenso más marcado en las temperaturas se daría en la zona norte y centro de la entidad.

“Mínimas a lo mejor de seis grados, máximas, sí se siente más el calorcito como ahorita”, refirió.

“Y bueno, estamos listos, en las madrugadas es donde baja más la temperatura, se puede estar presentando hasta seis grados, cinco grados”, recalcó.

Finalmente, González de la Fuente dijo que este frente frío número 33 puede venir con lluvias muy dispersas.