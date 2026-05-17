Entregan más tarjetones para exención de pago en Rumbo Nuevo

  • domingo, 17 de mayo de 2026

Por: José Medina

Ciudad Victoria.— Se han entregado al menos 218 tarjetones más, para la exención del pago de la caseta de cobro de la carretera Rumbo Nuevo, principalmente a habitantes de ejidos como San Juan de Oriente y de San Antonio que están pasando la caseta. Otro porcentaje son médicos, enfermeras, maestros e intendentes que van y vienen diariamente, por eso el gobernador instruyó que no se les cobrara y se le da un tarjetón para que pasen libremente, indicó Armando Núñez Montelongo

Señaló el subsecretario que hay familias que pasan cada tercer día a citas médicas, el gobernador instruyó que tengan paso libremente.

 

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