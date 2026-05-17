Adelantan sanciones para Uber o Didi que no enciendan luz interior en horas nocturnas

Por: José Medina

Ciudad Victoria.— La Subsecretaría del Transporte de Tamaulipas anunció que se estará dando revisión y cumplimiento a la nueva disposición para que los vehículos Uber, Didi y Transporte en general tengan la luz interior encendida en la noche para dar mayor seguridad a usuarios.

La medida se aplica desde el 30 de abril de 2026, y forma parte de reformas a la Ley de Transporte estatal (Decreto 66-1052).

Cabe señalar que el objetivo oficial es aumentar la seguridad y facilitar la identificación de pasajeros y conductores, las multas reportadas van aproximadamente:

Se estipulan multas de 1,131 a $2,262 pesos para incumplimientos generales.

Hasta más de $9,000 pesos en algunos casos para plataformas digitales que no cumplan requisitos legales.

Se deberán cumplir requisitos para las unidades: como luces interiores funcionales adelante y atrás, cinturones de seguridad, aire acondicionado,

bolsas de aire, y seguro vigente.

Precisó Armando Nuñez Montelongo que los camiones urbano y los taxis regularmente cumplen con esa disposición, los que faltan que cumplan serán Uber o Didi y esa será una identificación que acredita que son vehículos de plataforma.

«Son políticas que las dictaron, aprobaron y tenemos que acatarlas y hacerlas respetar, revisará tránsito, transporte y la secretaría de seguridad pública, ellos tienen facultades para revisar asuntos de seguridad pública».

Reconoció Nuñez Montelongo que en muchas ocasiones los Uber o Didi van con los vidrios muy oscuros, o inclusive, el vehículo que solicitaron no era el que aparecía en la pantalla de la aplicación y menos el chófer que se pidió.