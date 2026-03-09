Gobierno de Tamaulipas exige a Didi cumplir obligaciones fiscales; privilegia plataformas locales

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 08 de marzo del 2026.

El subsecretario del Transporte, Armando Núñez Montelongo, reconoció que el principal conflicto con la plataforma Didi es el amparo que mantiene desde hace casi tres años para evitar el pago del 2% de impuesto al gobierno del estado, mientras que Uber sí cumple cabalmente con esta obligación.

El funcionario explicó que la Suprema Corte ya se pronunció en el sentido de que cualquier empresa extranjera que opere en un estado debe pagar impuestos, por lo que Didi tendría que cubrir no solo lo pendiente, sino también los montos acumulados. “Les están reteniendo el 2% a los operadores, pero no lo están enterando al gobierno”, señaló.

Núñez Montelongo admitió que los prestadores de servicio han resentido reducciones en sus ingresos debido a descuentos aplicados por viaje, incluyendo aportaciones al Seguro Social. Sin embargo, subrayó que este esquema representa un beneficio para los trabajadores, y adelantó que se busca ajustar la proporción para que el descuento sea más justo.

El subsecretario destacó que el gobierno estatal está impulsando plataformas locales como Indra, Bahía y Sirigo, ya operando en Reynosa y en el sur del estado. “Son concesionarios locales con costos mucho menores, y estamos privilegiando que los usuarios las utilicen para que el recurso se quede en Tamaulipas y no se vaya a China o Estados Unidos”, dijo.

Actualmente, un operador puede registrarse en hasta cinco plataformas distintas, lo que permite que los usuarios comparen precios y privilegien las opciones más económicas. Núñez Montelongo aseguró que el gobierno está difundiendo estas alternativas para fortalecer la competencia y dar mayor beneficio a los ciudadanos.

Finalmente, reiteró que la estrategia busca equilibrar las condiciones para los operadores, garantizar transparencia en los descuentos y fomentar el uso de plataformas locales, con el objetivo de que el transporte privado por aplicación sea más accesible y justo para trabajadores y usuarios en Tamaulipas.