«Justicia para las doctoras”: Victoria alza la voz en el 8M

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 08 de marzo del 2026

Con consignas de “No están solas” y “Ni una más”, un centenar de mujeres se congregaron este domingo en el patinadero del estadio Marte R. Gómez para exigir justicia por las doctoras del Hospital Infantil presuntamente abusadas sexualmente, y para denunciar la violencia de género que diariamente cobra vidas en el país.

Desde niñas hasta madres y abuelas, las manifestantes marcharon vestidas de morado, portando pancartas con mensajes de resistencia y dignidad. “Orgullosa de ser mujer, valiente, doctora”, se leía en una de ellas, mientras otras recordaban que las mujeres buscadoras de desaparecidos siguen sin protección ni garantías de regresar seguras a casa.

El colectivo “Aquelarre” acompañó la movilización, reclamando que las autoridades tomen cartas en el caso de las residentes del Hospital Infantil y que se garantice seguridad en los espacios de trabajo.

Las consignas se multiplicaron: justicia para las víctimas, equidad laboral, respeto a los derechos humanos y un alto a los feminicidios. El eco de las voces recorrió la avenida 17 hasta llegar a la plaza del 15, frente al Palacio de Gobierno.

La marcha del 8M en Victoria se convirtió en un grito colectivo contra la impunidad y la violencia, recordando que el Día Internacional de la Mujer no es celebración, sino lucha y memoria.