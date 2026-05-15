“El Cheque” gana como mejor cortometraje en muestra estudiantil

El talento, la creatividad y el trabajo en equipo de nuestros estudiantes brillaron en “Luces, Cámara y Comunicacción”, actividad realizada en el marco del Día del Comunicólogo y que refleja el compromiso de nuestra institución con una formación integral y cercana a la realidad profesional.

Estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación presentaron los cortometrajes Confesiones, El Cheque, El Ojo del Coleccionista y Fuera de Foco, como parte del cierre de las materias Diseño y Producción Audiovisual I, impartida por el Mtro. Guadalupe Palaceto Silva, y Organización de Eventos, a cargo del Mtro. Luis Erubiel Molina Arredondo.

El Director Edy Izaguirre Treviño, destacó la importancia de impulsar espacios donde las y los alumnos desarrollen habilidades prácticas, creatividad y experiencias reales de producción audiovisual, alineadas al modelo dual promovido por el Rector Dámaso Anaya Alvarado, quien impulsa una educación dinámica, colaborativa y vinculada al entorno profesional.

Reconoció el compromiso del Mtro. Guadalupe Palaceto y del Mtro. Luis Molina, quienes unieron esfuerzos para hacer posible esta actividad académica y creativa, permitiendo que las y los estudiantes demostraran su capacidad narrativa, técnica y artística.

Ganadores:

Mejor Guion: Danna Arely Padilla

— Confesiones

Mejor Edición de Audio: Luis Felipe Sánchez

— El Cheque

Mejor Edición: Josué Mercado — El Cheque

Mejor Fotografía: América Yazmín Vargas

— El Ojo del Coleccionista

Mejor Dirección: Karol Gabriela Rodríguez

— Confesiones

Mejor Cortometraje: El Cheque

El jurado calificador estuvo integrado por la Mtra. Eliete Alejandra Coronado Rojano, el Mtro. Juan Carlos López Cruz y la Mtra. Gabriela Cisneros Mandujano.

También estuvieron presentes la Dra. Judith Gabriela Terán Verástegui, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; el Dr. Fernando Quintanilla de la Fuente, Secretario Académico; y como invitado especial, el Mtro. Mao Flamarique, destacado periodista, entre otros estudiantes y autoridades académicas.

Más que una proyección de cortometrajes, este evento fue una muestra del talento, la pasión y el potencial de la nueva generación de comunicólogos.