Reconocen búhos apoyo del Rector de la UAT para movilidad académica

Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, destacaron que la movilidad académica ha sido una experiencia clave en su formación profesional y personal, al tiempo que reconocieron el respaldo del Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado para impulsar este tipo de oportunidades.

Lo anterior se dio en el marco del encuentro encabezado por el Director de la FDCSV, Edy Izaguirre Treviño, quien, al regreso de los estudiantes, les dio la bienvenida a esta su casa, “el nido de los búhos», y pudo escuchar sus experiencias durante las estancias que realizaron en distintas instituciones del país y del extranjero durante el ciclo 2025.

“Ustedes tienen una gran oportunidad con el tema de movilidad, y los admiro por esa valentía de salir de sus casas e ir a otro estado o país; son muy valientes. Yo, como exalumno de esta facultad, no había visto antes tanto apoyo para poder vivir esta experiencia. ¿Quién se iba a imaginar acceder a todo esto? Es una gran oportunidad que brinda crecimiento: aprendes teoría, generas relaciones y te prepara también para la vida», expresó.

El Dr. Izaguirre Treviño señaló que este tipo de experiencias también impulsa habilidades personales, pues implica enfrentar nuevos retos como vivir fuera de casa, organizar su tiempo y adaptarse a nuevos entornos académicos y culturales.

Las y los estudiantes compartieron las diferencias que encontraron entre las universidades receptoras y su experiencia en la UAT. Muchos coincidieron en que los docentes de la FDCSV se mantienen a la vanguardia en los métodos de enseñanza, aunque reconocieron que estudiar en otro contexto académico les permitió ampliar su perspectiva profesional.

Asimismo, algunos estudiantes comentaron que, a pesar de la riqueza de la experiencia, en varios casos extrañaron las instalaciones y el ambiente universitario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, lo que refleja el sentido de pertenencia que mantiene la comunidad estudiantil.

Dijo que un total de 57 estudiantes de las distintas licenciaturas, participaron en programas de movilidad. En el ámbito internacional, alumnos realizaron estancias en instituciones como la Universidad de Burgos y la Universidad de Valencia, en España; la Universidad Santo Tomás en Bogotá y Bucaramanga, así como la Universidad EAFIT en Colombia; además de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina.

En el plano nacional, participaron en intercambios con universidades como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Monterrey, la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, la Universidad Autónoma de Querétaro, entre otras instituciones.

Además, España, Colombia y Argentina se mantienen como los principales destinos de movilidad internacional, mientras que las carreras de Negocios Internacionales y Derecho destacan entre las que más participan en este tipo de programas.

Para más información sobre las oportunidades de movilidad académica, las y los interesados pueden acudir al edificio de Dirección (planta alta) con la Lic. María Fernanda Cárdenas del Mazo, titular del área en la FDCSV y enlace con la Secretaría de Vinculación de la UAT.