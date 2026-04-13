Feria de Energía: Tamaulipas se consolida como potencia nacional

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 13 de abril de 2026

Tamaulipas se prepara para participar en la Feria Nacional de Energía, donde el gobernador inaugurará el stand estatal y encabezará la Convención Nacional Petrolera, reafirmando el liderazgo del estado como principal productor de petróleo y gas del país.

El secretario de Energía, Walter Julián Ángel Jiménez, explicó que el mandatario estatal abrirá la convención con una exposición magistral sobre el Sistema de Información Energética de Tamaulipas, y posteriormente inaugurará, junto con la secretaria federal Luz Elena González Escobar, la exposición sobre eficiencia energética en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET) de la ciudad de México.

Jiménez destacó que el estado posee una oferta bruta de energía superior al resto del país, lo que justifica la creación de una Secretaría de Energía estatal y el impulso de una política pública enfocada en el aprovechamiento de recursos, el desarrollo de infraestructura y la integración de empresas locales a la cadena de valor.

Entre los proyectos que se presentarán en la feria figuran el gasoducto para Ciudad Victoria, el fortalecimiento del sistema eléctrico estatal y la participación de empresas tamaulipecas en proyectos de gran calado como Trión, además de la exploración en aguas profundas y el desarrollo del Puerto de Matamoros.

El secretario informó que más de 200 empresas tamaulipecas ya trabajan en la integración de sus actividades productivas con operadores de petróleo y gas como Jaguar y Tecpetrol, interesados en adquirir servicios y proveeduría local.

“Tamaulipas tiene potencial para los próximos 30, 40 o 50 años en materia de explotación de petróleo y gas”, afirmó Jiménez, subrayando que el objetivo no es solo atraer inversión, sino que el estado participe activamente en los beneficios del desarrollo energético.

Con una cartera de proyectos en expansión y una política energética que busca soberanía y eficiencia, Tamaulipas se consolida como referente nacional en energía. La Feria será el escaparate para mostrar que el estado no solo produce, sino que también innova y se integra al futuro energético de México