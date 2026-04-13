COEPRIS reporta saldo blanco pero decomisa ostión en playas

Por José Gregorio Aguilar

El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Rebolledo Urcadiz, informó que durante el operativo de Semana Santa se logró un saldo positivo en las playas del estado, gracias a la revisión puntual de alimentos, agua, hielo y hospedajes.

Comentó que el área a su cargo inició los trabajos preventivos y de monitoreo desde febrero, concluyendo apenas este domingo después de las dos semanas de asueto.

El funcionario detalló que la acción más relevante fue la confiscación de alrededor de mil piezas de ostión que se vendían en la vía pública, principalmente en la playa Miramar. “No hubo intoxicaciones, fue un saldo blanco”, aseguró.

Revisamos desde la calidad del agua de las playas del estado, hotelería, lugares de hospedaje…centrales de autobuses, todos los lugares que puedan ser sujetos de probable riesgo sanitario para los visitantes y para los tamaulipecos que estas fechas utilizan los centros recreativos”.

Detalló que los operativos de supervisión se concentraron en la revisión de alimentos, agua, hielo y establecimientos de hospedaje en los destinos turísticos, con la participación de las coordinaciones de Matamoros, Padilla, Altamira y Tampico Madero.

Dijo que al tratarse de vendedores ambulantes, no se aplicaron sanciones económicas, limitándose a la retención del producto.

“No hubo ningún problema de intoxicación, por eso les digo que fue un saldo blanco en ese aspecto”, enfatizó Rebolledo Urcadiz.