Revisan clínicas de cirugía plástica en Tamaulipas: suspende a tres

La secretaría de salud busca cerrar todas las clínicas «patito» que ponen en riesgo la salud de los pacientes_

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 3 de noviembre .-Al menos el 40 por ciento de las clínicas de cirugía plástica han sido inspeccionadas por el Estado, afirmó el Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro.

El funcionario dijo que el mayor avance ha sido en Reynosa dónde se concentra el mayor número de quirófanos particulares para cirugías estéticas.

Hernández Navarro dijo que solo en Reynosa se han revisado unas 40 clínicas de las cuales 3 han sido clausuradas por el Estado.

Explicó que se trata de un trabajo de colaboración entre la Cofepris y la Coepris para evitar la operación de las llamadas clínicas patito, se realizan procedimientos quirúrgicos médicos que no están capacitados o incluso falsos médicos.

«Se inició un recorrido para revisar primeramente Reynosa para revisar para todas las clínicas, a lo mejor de las 40 clínicas privadas ahorita llevamos verificadas alrededor de 30» expuso.

Hernández Navarro dijo que esta primera revisión dejó el cierre de tres clínicas que permanecen suspendidas por no operar dentro del orden establecido.

«Igual en Tampico Madero y Altamira se ha hecho una situación de revisión. Se han suspendido las clínicas que no cuentan con infraestructura, pero también se le hace un llamado a la población porque el paciente está obligado a preguntarle al médico si tiene las credenciales suficientes para hacer los procedimientos, sobre todo estéticos, que es donde hay problema».

Señaló que la Secretaría de Salud ha estado brindando información a los pacientes que vienen de Estados Unidos a realizarse la cirugía plástica en la frontera tamaulipeca para evitar que pongan en riesgo su salud.

El funcionario estatal dijo que las revisiones han avanzado en un 40 o 50 por ciento «no tener muchos antecedentes de revisiones a estas clínicas tenemos ese recorrido».

Hernández Navarro sostuvo que las revisiones continuarán para evitar que médicos sin la capacitación adecuada realicen cirugías plásticas en Tamaulipas.