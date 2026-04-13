Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, informó que el periodo vacacional transcurrió sin incidentes sanitarios graves en las playas del estado.

El funcionario detalló que los operativos de supervisión se concentraron en la revisión de alimentos, agua, hielo y establecimientos de hospedaje en los destinos turísticos, con la participación de las coordinaciones de Matamoros, Padilla, Altamira y Tampico Madero.

La principal acción fue la confiscación de alrededor de mil piezas de ostión que se vendían de forma irregular en la vía pública, especialmente en playa Miramar, en el sur del estado.

Rebolledo Urcádiz explicó que, al tratarse de vendedores ambulantes, no se aplicaron sanciones económicas, limitándose a la retención del producto.

«No hubo ningún problema de intoxicación, por eso les digo que fue un saldo blanco en ese aspecto», subrayó el funcionario.