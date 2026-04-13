«Impacto de Lluvias en Tamaulipas: Rescates y Afectaciones Menores Reportadas»

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Las lluvias, fuertes ráfagas de viento y tormenta eléctrica que azotaron varios municipios de Tamaulipas la tarde y noche de ayer dejó afectaciones menores en infraestructura, acumulados de precipitación de hasta 5 pulgadas en la zona centro y serrana, y el rescate de un grupo de personas que quedaron aisladas por el crecimiento del río en la zona de El Novillo, informó el titular de Protección Civil del estado, Luis Gerardo González de la Fuente.

El funcionario señaló que las lluvias generaron reportes de árboles caídos, cables colgantes y cortes de energía eléctrica en esta Ciudad Capital y Jaumave, aunque calificó las afectaciones como «bendiciones muy puntuales».

En El Novillo, un grupo de personas que convivía en un predio a orillas del río optó por no cruzar al ver que el nivel del agua había subido. Tras hacer el reporte a las autoridades, fueron asistidas para cruzar con seguridad.

En cuanto al saldo vial de la temporada vacacional, González de la Fuente informó que durante la segunda semana de Semana Santa se registraron dos fallecidos en accidentes automovilísticos. En la primera semana no se reportaron decesos por esta causa.

Adicionalmente, se contabilizaron dos muertes por ahogamiento en puntos turísticos: una persona en Altamira y otra en el río Guayalejo, en Llera. Otras personas fallecidas durante el periodo vacacional, aclaró, no ocurrieron en zonas turísticas.

Para concluir, González de la Fuente, adelantó que para el fin de semana, la dependencia prevé lluvias persistentes hacia la sierra tamaulipeca, aunque con tendencia a disminuir en el resto del estado.