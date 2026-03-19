Establece FDCSV de la UAT colaboración académica con la Universidad Autónoma de Coahuila

En el marco del IX Congreso de Comercio y Negocios Internacionales, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), firmó una carta de intención de colaboración académica con la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, con el propósito de fortalecer la generación y aplicación del conocimiento mediante proyectos de investigación conjunta, vinculación interinstitucional, movilidad académica y difusión del conocimiento.

El documento fue signado por el Director de la FDCSV de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dr. Edy Izaguirre Treviño, y el Director de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, M.A. Francisco Javier García Rincón, quienes destacaron la importancia de establecer alianzas estratégicas entre instituciones de educación superior.

Durante su intervención, el Dr. Edy Izaguirre Treviño subrayó que la experiencia académica entre universidades de distintos estados permite enriquecer la formación de estudiantes y docentes, al tiempo que fortalece las redes de colaboración académica.

Asimismo, reconoció el respaldo del rector Dámaso Anaya Alvarado para impulsar acuerdos que favorezcan el desarrollo académico y la cooperación institucional.

Por su parte, el M.A. Francisco Javier García Rincón, reiteró la disposición de la Universidad Autónoma de Coahuila para trabajar de manera conjunta con la FDCSV, impulsar redes de investigación entre académicos y promover la participación en congresos y actividades académicas.

La firma del acuerdo impulsado a través de la Coordinación de Negocios Internacionales de la FDCSV, a cargo de la Dra. María Josefina Hernández Barrera, se realizó durante el segundo día de actividades del IX Congreso de Comercio y Negocios Internacionales, que se desarrolla en el marco del Día del Negociador Internacional.

Como parte del programa académico, el Dr. Harold Camilo Díaz Guzmán, investigador de Colombia, impartió de manera virtual la conferencia “Innovación en industrias artesanales. Estudio de caso”, mientras que el Dr. Luis Eduardo Ramírez Sirgo, docente de la facultad, presentó la ponencia “Transparencia activa, proactiva y focalizada: su aplicación en instituciones públicas de Tamaulipas, caso Secretaría de Economía”.

Estas actividades se realizan en el marco de la Semana del Negociador, organizada con motivo del 18 de marzo, Día del Negociador Internacional, y en la que participaron autoridades académicas de ambas facultades, así como docentes y estudiantes asistentes al IX Congreso de Comercio y Negocios Internacionales.