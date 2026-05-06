Educación concentra quejas ante CODHET, pero pocas llegan a recomendación

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, 06 de mayo del 2026

El secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), Orlando Javier Rosado Barrera, señaló que el ámbito escolar se mantiene como uno de los principales focos de quejas en lo que va del año, aunque no todas se materializan en recomendaciones formales.

Rosado explicó que los conflictos en primarias, secundarias e incluso bachilleratos suelen derivar de tensiones en la convivencia, expectativas de los padres y el trato hacia los alumnos. “Son situaciones que muchas veces se resuelven en el trayecto de la queja, mediante conciliación, sin llegar a extremos que ameriten una recomendación”, puntualizó.

El funcionario subrayó que la CODHET ha emitido 14 recomendaciones en lo que va de 2026, principalmente dirigidas a autoridades educativas, laborales y de procuración de justicia. En el caso de educación, las quejas más frecuentes se relacionan con atención insuficiente, conflictos entre estudiantes y la forma en que las escuelas manejan episodios de violencia.

Orlando Javier destacó que la atención integral es clave para evitar la estigmatización de los menores involucrados en conflictos. “No se trata de expulsar al generador de violencia, sino de descubrir el origen y aplicar instrumentos que permitan que no se repita”, dijo.

El secretario técnico también advirtió sobre el papel de las redes sociales en la dinámica escolar, donde retos virales y el uso de celulares por menores de 6 a 15 años han encendido alertas. “La prevención es fundamental. La CODHET capacita a instituciones y estudiantes en derechos humanos digitales, pero también es corresponsabilidad de las familias establecer límites en el uso de la tecnología”, señaló.

Cabe recordar que en abril la CODHET había informado de 13 recomendaciones emitidas, cifra que ahora se actualiza a 14, lo que refleja la continuidad de quejas en educación y justicia, y la necesidad de fortalecer la respuesta institucional