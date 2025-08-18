Dengue baja en el sur, pero repunta en Matamoros: Salud confirma una defunción en Tampico

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Aunque las lluvias provocadas por Barry y sus remanentes generaron preocupación por posibles brotes de enfermedades, el secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que los casos de dengue han disminuido significativamente en la zona sur del estado, pero han repuntado en Matamoros.

“Tuvimos una disminución del 75 por ciento en el sur comparado con enero, gracias al trabajo previo y posterior a las lluvias”, señaló el funcionario.

Sin embargo, advirtió que Matamoros concentra actualmente la mitad de los casos reportados en los últimos dos meses.

Actualmente se han confirmado 390 casos de dengue en el estado y se reporta una defunción, registrada en Tampico. En Matamoros se han contabilizado 50 casos mensuales, de los cuales 25 corresponden a esa ciudad, lo que representa un cambio en la distribución de la enfermedad respecto al inicio del año, cuando el 85 por ciento de los casos se concentraban en el sur.

La Secretaría ha intensificado acciones en Matamoros, incluyendo descacharrización, fumigación y capacitación médica. Además, se implementó una plataforma de seguimiento clínico que ha funcionado eficazmente en Tampico, Madero, Altamira y Mante. “No podemos cubrir todo el estado al mismo tiempo, pero estamos conteniendo los brotes día con día”, afirmó Hernández Navarro, quien anunció un nuevo operativo sanitario en Matamoros esta semana.

El funcionario también destacó que Tamaulipas ha descendido del tercer al sexto lugar nacional en incidencia de dengue, y mantiene una tasa de mortalidad por debajo del uno por ciento, conforme a los estándares del Consejo Nacional de Salud