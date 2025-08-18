Clínica de control de peso cateada en Ciudad Madero ya había sido suspendida; operaba en nuevo domicilio

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La clínica “Bellum”, especializada en control de peso y ubicada en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero, fue cateada este fin de semana por autoridades estatales. El operativo, encabezado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ) con apoyo de fuerzas federales y personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), derivó en la suspensión inmediata de actividades.

Lo que pocos sabían es que esta clínica ya había sido suspendida hace un año. Según confirmó Mario Rebolledo Urcadiz, titular de la COEPRIS, tras aquella sanción, el establecimiento habría cambiado de domicilio para continuar operando.

Durante el cateo se aseguraron expedientes clínicos, documentación y equipo médico. Las denuncias que detonaron la intervención fueron presentadas por pacientes que señalaron irregularidades en los procedimientos estéticos realizados.

“No tenemos la certeza aún, pero todo indica que se practicaban cirugías estéticas sin contar con los permisos ni licencias correspondientes”, declaró Rebolledo Urcadiz. Además, se presume que el director de la clínica, identificado como José Luis “Ll”, no cuenta con formación médica ni especialización en cirugía plástica reconstructiva.

La FGJ abrió una carpeta de investigación por los delitos de usurpación de funciones, responsabilidad técnica médica administrativa, fraude genérico y lesiones culposas.

Por ahora, “Bellum” es el único caso detectado en Tamaulipas de clínicas de control de peso que operan de forma irregular. Sin embargo, COEPRIS mantiene operativos en todo el estado para verificar que los establecimientos estéticos cumplan con los lineamientos sanitarios y cuenten con personal certificado.