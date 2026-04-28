COEPRIS alerta por incumplimiento en trampas de grasa

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 27 de abril del 2026

El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Rebolledo Urcadiz, reconoció que existe un nivel de incumplimiento en el uso de trampas de grasa por parte de restaurantes en el sur de Tamaulipas, lo que ha provocado acumulación de residuos en la red de drenaje.

“Tenemos que buscar soluciones para que los establecimientos de venta de comida tengan siempre en vigor lo de sus trampas de grasa, porque en el sur del estado está sucediendo un problema de exceso de grasa en la red”, explicó Rebolledo.

El funcionario señaló que se trabaja de manera conjunta con las COMAPAS y que se firmará un convenio con la CANIRAC para acompañar a los restauranteros en la corrección de estas prácticas. “No se trata de persecuciones ni medidas punitivas, sino de apoyarlos para cumplir con su obligación”, subrayó.

Rebolledo destacó que el esquema es de colaboración entre gobierno y establecimientos, siguiendo la instrucción del gobernador Américo Villarreal de trabajar siempre de manera conjunta.

Sobre el nivel de incumplimiento, el titular de COEPRIS aclaró que aún se encuentra en revisión y que por el momento no puede ofrecer cifras precisas. “Estamos revisando, no le daría ahorita un número porque estamos en proceso”, dijo.

La autoridad sanitaria insistió en que el objetivo es garantizar que los restaurantes cumplan con la instalación y mantenimiento de sus trampas de grasa, evitando riesgos de contaminación y afectaciones a la infraestructura hidráulica en la zona sur del estado