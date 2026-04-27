Es apta para beber el agua de Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El agua potable de Victoria se encuentra en óptimas condiciones y es apta para beber, así lo comentó el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Mario Rebolledo Urcádiz.

Señaló que el problema presente se debió a una falla en la cloración del agua sin embargo; al hablar con el organismo regulador para que se solucionara.

“El agua de Victoria es apta para beber, se había hablado de que había un problema con supuestas bacterias de eses fecales pero en realidad lo que se llegó a presentar fue una baja en la cloración del agua en algunas zonas, mismo que quedo resuelto”, expuso.

En este sentido dijo que dichos problemas son normales al presentarse este tipo de variaciones sin embargo; no afectan el uso del agua y puede seguir siendo utilizada para el consumo humano.

Reiteró que el organismo mantiene contacto permanente con los organismos reguladores del agua para mantener la calidad del vital líquido.