En junio culminarán primeras dos etapas del bulevar López Portillo

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La prolongación del bulevar José López Portillo habrá de concluir para el mes de junio del presente año, de acuerdo con lo enunciado por el secretario de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya.

El funcionario dijo que es una inversión de 100 millones de pesos la realizada en esta dos etapas en donde ya se pudo conciliar con el último dueño de la vivienda ubicada en donde pasará la avenida.

“Ya se concilió, y se comenzó la demolición de esa vivienda, entonces vamos a concluir para el mes de junio, son dos fases en esta prolongación, incluye además también unas mejoras a unas bardas de escuelas, a una cancha de futbol y una que construimos”, dijo.

Y agregó; “La inversión de esta fase es de 100 millones de pesos y una vez concluida esta en el mes de junio, procederemos de inmediato a seguir con la siguiente fase”.

En este sentido que esto forma parte de las obras de mejoramiento urbano para la ciudad, en donde además ayudará mucho a mejorar la circulación al ser considerada esta como una arteria principal.