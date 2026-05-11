Crece rescate de monos araña en Tamaulipas y saturan zoológicos fronterizos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de mayo.- El aumento en el rescate de monos araña mantenidos ilegalmente en cautiverio ha comenzado a generar saturación en los zoológicos de Tamaulipas, especialmente en las áreas destinadas a cuarentena y resguardo temporal.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, señaló que la mayoría de los aseguramientos se han realizado en Reynosa durante operativos de autoridades federales.

Indicó que, tras los cateos, los ejemplares son enviados a zoológicos fronterizos donde reciben atención y permanecen bajo observación especializada antes de definir su destino.

“Sí se han rescatado de parte de la autoridad federal y llegan con nosotros para resguardo, principalmente en Reynosa es en donde se han realizado estas acciones; también nos han llegado monos araña, muchos de estos ejemplares”, comentó.

Explicó que el crecimiento en el número de animales resguardados ya provocó que las zonas de cuarentena operen por encima de su capacidad.

“Ya están saturadas estas zonas, más de monos araña y es que la gente debe saber que estos animales no son para tenerlos en cautiverio en los hogares”, expresó.

Rocha Orozco afirmó que anteriormente algunos ejemplares podían ser trasladados a otros zoológicos del país para disminuir la carga en Tamaulipas; sin embargo, la sobrepoblación en distintos centros ha reducido esa posibilidad.

Las autoridades insistieron en que los monos araña son especies silvestres que no deben permanecer en hogares particulares, además de que su posesión ilegal representa riesgos tanto para los animales como para las personas.