Comerciantes victorenses se declaran listos para la Feria Tamaulipas 2025

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con gran expectativa y entusiasmo, los comerciantes de la capital tamaulipeca se preparan para participar en la próxima edición de la Feria Tamaulipas, uno de los eventos más importantes del Estado, que cada año genera una importante derrama económica para Ciudad Victoria.

La asesora de Relaciones Públicas del Gobierno de Victoria, Diana Céspedes, recordó que “el año pasado se registraron más de 450 mil asistentes a la feria; entonces esto deja una derrama económica de 70 millones de pesos muy importantes”, cifra que refleja el impacto positivo que tiene el evento para el sector productivo local.

Explicó que, tras ese éxito, los comerciantes y autoridades municipales están listos para sumarse nuevamente a esta gran celebración. “Para nosotros es una fiesta, nos estamos sumando, te digo, presentando la mejor cara de la ciudad y sumándonos al esfuerzo para que esta sea una fiesta tradicional que año tras año se pueda seguir fortaleciendo”, comentó.

Céspedes destacó que el crecimiento de la feria ha sido constante, pues “de 2023 al 2024 se incrementó en más de 100 mil asistentes”, por lo que esperan que este año las cifras sean similares o incluso superiores. “Esperamos que se cumpla, que este también sea un buen año”, añadió.

Asimismo, informó que el Gobierno de Victoria tendrá presencia en el evento con un stand representativo de la capital, donde se ofrecerán muestras gastronómicas, promoción de sitios turísticos y actividades para todos los visitantes. “Tenemos nuestro stand, te digo, hay esfuerzos que estamos haciendo de servicios públicos, de Comapa, Tránsito, Protección Civil, para garantizar la seguridad a todos los visitantes, que podamos disfrutarla”, detalló.

La funcionaria reiteró que el objetivo es aprovechar el escaparate que representa la Feria Tamaulipas para impulsar la imagen de la ciudad y fomentar el turismo local. “Queremos que los visitantes puedan disfrutar también de Victoria y saber qué es lo que Victoria ofrece”, concluyó.