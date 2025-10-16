Cierran negocio por robo de cables

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.– El Ayuntamiento de Ciudad Victoria está tomando medidas enérgicas contra el robo de cables, un problema que ha dejado avenidas completas a oscuras y semáforos fuera de servicio, por lo que ya se llevó a cabo la clausura de un establecimiento que fue detectado comprando material robado, informó el alcalde Eduardo Gattás Báez.

«Alumbrado público andamos bien salvo el problema del robo de cables porque a decir la gente bueno es que yo vi una calzada o una avenida apagada bueno tenemos el problema de robo de cables», refirió.

El Alcalde hizo un llamado directo a los negocios que compran cable y otros materiales: «Sí les mando decir a los negocios que compran cable ya cerramos uno hace días que compra cable robado, les pido a los negocios que compran materiales como aluminio y ese tipo de cosas que no compren cables el cable ya va a estar muy penado porque ya se volvió un problema muy grave para la ciudad donde avenidas completas se están quedando apagadas».

Gattás Báez refirió que sí funcionan las lámparas, pero el problema son que son kilómetros que se están robando de cables. «Entonces le pido a a los negocios que compran aluminio eso, que no compren cable, el cable va a estar prohibido, traemos una supervisión de Protección Civil junto con Seduma y todo negocio que agarremos con cable que hayan comprado se les va a clausurar el negocio».

Recordó que el Ayuntamiento de Victoria iba a llevar una iniciativa al Congreso para endurecer sanciones a quienes se roban el cableado del alumbrado público o la semaforización, pero, dijo, ya se reformó la ley hace aproximadamente un mes.

«Solamente hay que aplicarlo, entonces ya no van a soltar a los jóvenes, a los chavos que antes soltaban con dos, tres mil pesos y me quitaron un kilómetro de cable y lo sueltan con dos mil pesos, pues no se vale. Entonces decirle a esos chavos que se pongan a hacer otra cosa, que se pongan a jalar, porque el que lo agarren pues si se va a quedar en el botellón unos cuatro o cinco años».

Por último, al ser cuestionado sobre cuántos negocios tienen detectados que realizan esta práctica, el Alcalde respondió: «Uno,uno confirmado ya clausurado y vamos por todos los demás, el que agarremos con cable se le va a clausurar».