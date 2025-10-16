Inquietud Sindical por el Progreso de la Transición al IMSS Bienestar en Ciudad Victoria

  • miércoles, 15 de octubre de 2025

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. – El dirigente de la Sección X del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Jorge González Ortiz, expresó su preocupación por la falta de avances en la transición al sistema IMSS Bienestar y la implementación de acuerdos laborales.

«No se ha dicho nada, ya está el acuerdo, pero no se está trabajando como debería, todavía no se ponen de acuerdo», declaró González Ortiz.

Ante la pregunta sobre qué falta para que se avance en este tema, el dirigente sindical respondió: «Pues estamos ahí, van a pasar a nosotros, al ordinario, pero todavía no se lleva a cabo, la verdad no se ha llevado a cabo, ya está firmado y todo, pero seguimos con lo mismo de hace dos meses, no ha cambiado nada», refirió.

En cuanto a las dudas sobre las cuestiones laborales, González Ortiz reconoció que es «un poquito complejo».

«Es un poquito complejo porque antes los que estaban en el IMSS Bienestar, no sé si lo recuerden, ya se vinieron acá conmigo, pero siguen haciendo las mismas funciones, entonces todavía, aunque ya se llegó a un acuerdo, no se ha implementado bien cómo se va a trabajar, estamos en eso», dijo para concluir.

 

