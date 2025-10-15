Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 15 de octubre.– La diputada local Ana Huerta Valdovinos, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso de Tamaulipas, arremetió contra las autoridades federales por insinuar que los agentes aduanales del estado están involucrados en corrupción. “Me da coraje que nos metan a todos en la misma cubeta”, dijo tajante.

La legisladora aseguró que los señalamientos hechos por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Hacienda carecen de sustento, y calificó como “ofensiva y vergonzosa” la forma en que se generaliza la deshonestidad entre el gremio. “No todos somos corruptos, muchos trabajamos duro y nos certificamos año con año”, sentenció.

Huerta Valdovinos subrayó que en Tamaulipas existen más de 800 agentes aduanales, de los cuales alrededor del ochenta por ciento cuenta con certificaciones oficiales en seguridad y comercio internacional. “Nos exigen cursos y exámenes cada año, y cumplimos. ¿Dónde está la corrupción? Que la prueben”, retó.

La diputada enfatizó que los agentes aduanales son pieza clave para mantener la legalidad en las fronteras, al garantizar que las mercancías ingresen o salgan del país con la documentación correcta. “Somos los primeros en decirle a los empresarios: haz las cosas bien, no te arriesgues”, declaró.

Criticó con dureza que las autoridades federales hicieran declaraciones sin pruebas sólidas. “Lo dijeron sólo por quedar bien, sin investigar, sin mirar el trabajo honesto que hacemos todos los días”, expresó. “A mí me ofende profundamente, porque yo misma acabo de presentar mi examen y sé lo que cuesta hacerlo todo en regla”.

Huerta Valdovinos consideró positivo que se modernice la Ley Aduanera, pero advirtió que la corrupción no se erradicará con papeles ni discursos. “El que quiera hacer las cosas mal, las va a hacer, con o sin reforma”, afirmó. “Pero eso no justifica que manchen a quienes trabajamos conforme a la ley”.

Advirtió que estará vigilante para que las nuevas disposiciones realmente blinden los procesos aduanales y no sirvan solo de adorno político. “Voy a estar muy pendiente de que no se repitan estos juicios injustos contra el gremio”, aseguró.

Finalmente, la diputada lanzó un mensaje directo: “Los agentes aduanales somos aliados del país, no enemigos. Quien nos acuse de corrupción que lo demuestre, porque aquí lo que sobran son certificados y lo que falta son pruebas”.