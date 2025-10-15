Lluvias dejan goteras en hospitales, pero los servicios siguen firmes

  • miércoles, 15 de octubre de 2025

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Las fuertes lluvias que azotaron el centro y sur de Tamaulipas la semana pasada no lograron interrumpir los servicios médicos, aunque sí dejaron filtraciones y encharcamientos en tres hospitales del estado.

Así lo informó el subsecretario de Planeación y Calidad de la Secretaría de Salud, Gabriel de la Garza Garza, quien detalló que los hospitales General de Victoria, San Fernando y Nuevo Laredo presentaron goteras en áreas médicas y de archivo, pero siguen operando con normalidad.

“Sí hubo algunas goteras, pero nada que haya detenido la operación de ningún hospital”, aseguró.

Reparaciones inmediatas, aunque no les toca

Aunque el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria corresponde a IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud estatal entró al quite por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya.

“El gobernador nos ha instruido a estar atentos. Aunque no nos toca como dependencia, estamos reparando y apoyando donde se necesite”, explicó De la Garza.

Desde que cesaron las lluvias, se iniciaron trabajos para tapar filtraciones y atender las áreas afectadas, sin que se reportaran suspensiones de atención médica

 

También te puede interesar

Rechaza diputada acusaciones de corrupción contra agentes aduanales de Tamaulipas

  • 15 de octubre de 2025

El PRI resucita… pero solo para hablar de corrupción ajena

  • 15 de octubre de 2025

Refuerza Tamaulipas estrategia de seguridad en la región sur-centro con recursos del FORTAMUN

  • 15 de octubre de 2025

Impulsa Gobierno de Tamaulipas infraestructura educativa con 772 obras

  • 15 de octubre de 2025

Impulsa diputada protocolos de salud por temperaturas extremas en Tamaulipas

  • 14 de octubre de 2025

Envía un comentario

Twitter