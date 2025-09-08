Carretera Altamira–Reynosa será ampliada y modernizada

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Obras Públicas del Estado, Pedro Cepeda Anaya, anunció que en 2025 iniciarán las inversiones del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para la modernización y ampliación de la carretera Altamira–Reynosa.

El funcionario explicó que el proyecto contempla la rehabilitación de la actual vía y la construcción de un cuerpo adicional para convertirla en una carretera de cuatro carriles. “El año que entra van a iniciar las inversiones del gobierno federal con la SICT. Va a ser de Altamira–Victoria–Reynosa. La carretera existente se va a rehabilitar y se va a construir un cuerpo paralelo para que sea de cuatro carriles”, detalló.

Cepeda Anaya subrayó que esta obra responde a la saturación de la carretera 57, que actualmente concentra un alto flujo vehicular hacia la frontera norte.

“Aquí el problema es la carretera 57, está completamente saturada de tráfico. El tráfico, la parte más cerca para llegar a la frontera con Estados Unidos va a ser México, Tampico, Victoria y Reynosa y Matamoros”, explicó.

Respecto a la ampliación, precisó que el diseño dependerá del derecho de vía disponible. “Va a ser una ampliación, otro cuerpo de la carretera existente, dependiendo de por dónde está el derecho de vía, ahí es donde se va a acomodar el otro cuerpo. Puede ser ahí a un lado, exactamente, o va a haber camellón y después, o un carril por lado y lado. Pero se va a ampliar esto”, aclaró.

La modernización de esta vía estratégica dijo no solo busca mejorar la conectividad en el estado, sino también agilizar el transporte de mercancías hacia la frontera, fortaleciendo la competitividad de Tamaulipas en materia logística y comercial.