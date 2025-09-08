Lluvias benefician a Tamaulipas sin dejar afectaciones

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las lluvias registradas en Ciudad Victoria y en distintas regiones del estado han sido benéficas y, hasta el momento, no se reportan afectaciones graves ni daños en viviendas, informó el coordinador general de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente.

El funcionario destacó que las precipitaciones se han presentado de manera generalizada. “Toda la frontera chica, bueno, la frontera grande, Reynosa, Matamoros, San Fernando. Ahora sí que los municipios, por medio de nuestros centros regionales, nos han informado que ha llovido muy bien. La zona sur, Mante, zona cañera, parte del altiplano también, aquí en Ciudad Victoria”, explicó.

Adelantó que el pronóstico indica que las lluvias continuarán durante toda la semana en el territorio estatal. “Y bueno, siguen las lluvias para esta semana. Se pueden estar presentando igualmente en todo Tamaulipas. Esperemos y sigan estas lluvias que es benéfico para todo el estado”, señaló.

Al ser cuestionado sobre posibles afectaciones, González de la Fuente fue claro: “No, no hemos tenido reportes de afectaciones a viviendas o algo. Eso sí, hacer el llamado a toda la población que extreme las precauciones, ya que bueno, sí se nos han reportado vehículos varados, vehículos dañados, porque entran a estas calles llenas de agua”.

Agregó que las zonas de riesgo están plenamente identificadas, por lo que reiteró la recomendación de no circular en calles inundadas.

“Son calles o colonias ya conocidas, que, pues bueno, rápido crece el nivel del agua, así mismo baja muy rápido, pero durante las lluvias, hacer esta recomendación de que no se introduzcan a los espejos de agua, que eviten mejor, que le den de reversa y no arriesguen a la gente que va arriba del vehículo”, exhortó.

Respecto al origen del fenómeno, confirmó que se trata del frente frío número dos. “Es el frente frío número 2, el cual trae estas lluvias a Tamaulipas. Cabe recalcar y hacerles de conocimiento que no porque diga frente frío es porque baje la temperatura”, aclaró.

El titular de Protección Civil recordó que desde antes de la temporada de lluvias y huracanes se exhortó a los municipios a realizar limpieza y mantenimiento de drenes pluviales para prevenir problemas mayores.