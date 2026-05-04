Arnulfo Rodríguez: candidato… pero sólo en sus rodeos

  • lunes, 4 de mayo de 2026

El líder de la Sección 30 del SNTE esquiva definiciones y se refugia en la escuela pública

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 04 de Mayo del 2026

Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE, fue cuestionado sobre si le interesa una candidatura a diputación local o alcaldía. Su respuesta fue un rodeo propio de él. “Bueno, nosotros lo que queremos es que tengamos gente que nos defienda… no nomás a nosotros, a la educación pública…”.

Cuando se le insistió sobre si aceptaría una candidatura, el líder sindical volvió a la evasiva: “Pues sería… yo creo que sería algo ya lo último. Tuve la oportunidad la vez pasada, pero no acepté. Y ahorita, primero es esto, segundo es esto y tercero es esto”. Una respuesta que más que aclarar, confirma que la política está en su radar, pero no quiere admitirlo de frente.

Sobre si lo invitaron a afiliarse a Morena, Rodríguez Treviño negó: “No, no, no. Nosotros estamos cuidando… siempre hemos estado de acuerdo con el presidente que hemos tenido. Porque no estamos cuidando tan solo al sindicato, estamos cuidando la escuela pública”.

El líder sindical justificó su cercanía con los gobiernos en turno: “Cuando fueron los priistas y los panaderos estuvimos con ellos. ¿Por qué ahora no con la presidenta?”. La frase deja claro que su brújula política apunta siempre al poder en turno, sin importar el color.

El resultado es un discurso enredado  que mezcla defensa de la educación pública evitando comprometerse en el terreno político, pero deja abierta la puerta. Arnulfo no dice sí, pero tampoco dice no: se deshila en rodeos, como queso Oaxaca en manos de la política, tal como dijera Ramiro Ramos Salinas y su percepción de Morena como partido político.

 

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